В ЕС допустили возможность блокировки VPN-сервисов

Еврокомиссия задумалась об ограничении работы VPN в странах ЕС. Об этом сообщила вице-президент ЕК Хенна Вирккунен. По её словам, власти намерены создать механизмы, которые не позволят несовершеннолетним обходить возрастные ограничения в интернете.

В первую очередь, как уточнила чиновница, контроль коснётся сайтов для взрослых. Именно они, по данным европейских властей, вызывают особый интерес у молодёжи. Какие именно «устойчивые решения» будут применяться — пока не уточняется.

В последнее время несколько стран уже ввели законодательные ограничения на использование интернета и соцсетей несовершеннолетними определённого возраста. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил ускорить принятие закона, который запретит детям до 15 лет регистрацию в социальных сетях. Похожие меры появляются были приняты в Австралии, где с декабря подросткам младше 16 лет запрещено создавать аккаунты в соцсетях. Кроме того, в Казахстане сейчас рассматривается законопроект о запрете соцсетей для детей до 16 лет, аналогичные предложения обсуждаются и в Германии.

