Трамп заявил о сокращении военного контингента США в Германии: вот как изменится ситуация

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил заявление Пентагона о намерении США вывести часть своих войск из стран Европы. В том числе, Вашингтон планирует сократить военное присутствие в Германии. По словам Дональда Трампа, страна намерена вывести более чем 5 тысяч солдат. Об этом президент США сказал в беседе с журналистами во Флориде.
Глава Белого дома уведомил, что итоговая численность возвращенных с территории ФРГ солдат будет выше обозначенной. Так он прокомментировал последнее заявление Пентагона.
«Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тысяч человек», — заверил Дональд Трамп.
По словам президента Сербии Александра Вучича, США и Европа в своих отношениях пришли к точке невозврата. Он призвал ЕС попытаться сохранить рабочие отношения с Вашингтоном.