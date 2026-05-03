Трамп заявил о сокращении военного контингента США в Германии: вот как изменится ситуация

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил заявление Пентагона о намерении США вывести часть своих войск из стран Европы. В том числе, Вашингтон планирует сократить военное присутствие в Германии. По словам Дональда Трампа, страна намерена вывести более чем 5 тысяч солдат. Об этом президент США сказал в беседе с журналистами во Флориде.