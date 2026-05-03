Фицо после беседы с Зеленским заявил о расхождении взглядов по некоторым вопросам

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о расхождении во взглядах по некоторым вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 2 мая, он сообщил в личном блоге.

Недавно политики провели телефонные переговоры. После глава словацкого правительства заявил, что Братислава поддерживает амбиции Украины вступить в Европейский союз (ЕС).

Помимо этого, Фицо подтвердил, что любое мирное соглашение в военном конфликте с Россией будет невозможно без согласия украинской стороны.

— Несмотря на то что у нас по некоторым темам различные взгляды, мы оба заинтересованы в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной, — подытожил политик.

Фицо и Зеленский также договорились провести краткую встречу на саммите Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в Ереване.

Ранее премьер Словакии раскритиковал европейских лидеров за лицемерие. Он отметил, что политики публично осуждают его за встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, в свою очередь, предупредил, что существует риск покушения на Роберта Фицо в случае его поездки на Украину.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше