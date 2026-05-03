Врач рассказала, как снизить риски бешенства у домашних животных

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Для профилактики бешенства у домашних животных их нужно регулярно прививать от этого заболевания, выгул должен быть под присмотром, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«В целях профилактики бешенства у домашних животных следует соблюдать правила их содержания. В обязательном порядке ежегодно прививать своего питомца старше 3 месяцев против бешенства. Лучше это делать в зимне-весенний период, особенно перед выездом на природу», — сказала Семейкина.
По ее словам, выгуливать животных нужно на специально оборудованных площадках или пустырях. Собаки на улице должны быть на поводках и в намордниках — это убережет их от возможного контакта с больным диким или безнадзорным животным и исключит возможность того, что они кого-то покусают.
«Ни в коем случае нельзя оставлять и бросать своих животных без присмотра на улицах, скверах, рынках, подъездах и других местах, в том числе и на даче. Необходимо проведение дератизации, так как грызуны являются источником заражения для домашних животных», — добавила врач.
Семейкина также отметила, что владельцы домашних животных не должны заниматься самолечением, если заметили у питомца признаки бешенства — обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги. Нужно немедленно обратиться в ближайшую ветеринарную станцию.
«Если ваше домашнее животное укусило человека, надо сообщить пострадавшему свой адрес и доставить питомца для осмотра и наблюдения ветеринарному врачу», — сказала собеседница.