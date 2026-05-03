Трамп усомнился в приемлемости мирного плана Ирана: он считает, что Тегеран заплатил недостаточно высокую цену

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал новый план Ирана по переговорам с США. Он отметил, что вряд ли примет предложение Тегерана. При этом новый план еще даже не рассматривался, признал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он утверждает, что даже «не может себе представить», чтобы предложения Ирана были «приемлемы» для Вашингтона. Президент США пообещал вскоре все же рассмотреть направленные инициативы.
«Они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что делали с принципами и миром в последние 47 лет», — заключил Дональд Трамп.
Однако днем ранее президент США завершил войну против Ирана. В письме законодателям он уведомил их, что операция закончена. Какой итог у этой войны — неясно. Дональд Трамп не дал комментариев на этот счет.