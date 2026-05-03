Дмитрий Демешин: Школу в Вяземском надо сдать к 1 сентября

Школу в Вяземском должны сдать к 1 сентября, такую задачу поставил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин во время своей поездки в Вяземский район, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Она почти готова, но из -за ошибок в проектной документации и недобросовестной работы прежнего подрядчика ее никак не могут сдать.
У Гостройнадзора есть замечания к фундаменту, он выполнен с отклонением от проекта. Сейчас лицензированная организация обследует здание, результат будет готов к 15 мая.
— В случае необходимости в кратчайшие сроки будут выполнены работы по усилению фундамента, — сказал Дмитрий Демешин. — Но 1 сентября дети должны начать учёбу в новом здании.
Пристройка, а это, по сути, новая школа, рассчитана на 250 учеников, в ней — современные учебные классы, мастерские для уроков технологии, большой спортзал, кабинеты логопеда и психолога.
После открытия нового здания дети будут учиться в одну смену.
Дмитрий Демешин оценил оснащение кабинетов и спортзала, современную мебель. всё это закупили на средства краевой дотации району, а это больше 31 млн рублей. Как сказала директор школы Ольга Милюкова, дети, их родители, а также педагоги с нетерпением ждут начала занятий в новом корпусе.
За лето району также необходимо отремонтировать столовую в старом здании, чтобы она вмещала всех детей. Дмитрий Демешин пообещал, что после ввода пристройки уже следующим летом приведут в порядок и фасад основного здания, чтобы школа стала единым архитектурным ансамблем.
Глава региона побывал и в школе-интернате № 12 в Вяземском, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Она оснащена по последнему слову: есть современный спортзал, реабилитационный тренажёрный зал, цифровая образовательная среда.
Ребята не только получают знания, но и приобретают профессию. У них есть хорошие мастерские, теплица и ферма — это настоящая агрошкола.
Где еще можно увидеть опытный участок, где содержат коров, коз, овец, кроликов и птицу, а в теплице выращивают овощи?! Ученики уже пробуют себя в сыроварении, консервировании и переработке молока. Все эти навыки им очень пригодятся в жизни.
В 2025 году учреждение вошло в топ-10 лучших инклюзивных организаций отдыха детей в стране.