Минтруд РФ расширил перечень профессий для альтернативной службы

В России расширили до 363 позиций перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы. Об этом в воскресенье, 3 мая, свидетельствует приказ Минтруда РФ.
Среди новых позиций в документе — «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог», «водолаз», «газосварщик», «костюмер».
Кроме того, список пополнился профессиями «лесной пожарный», «настройщик пианино и роялей», «токарь», «такелажник», «электрик», «зоолог», «синоптик», передает ТАСС.
Ранее депутаты Госдумы также приняли закон, в рамках которого военнослужащим перестанут засчитывать срок прохождения службы, если они оставили военную часть на два дня и более.
Помимо этого, 28 октября 2025 года нижняя палата парламента приняла закон о круглогодичном призыве на срочную военную службу. Что изменилось — в материале «Вечерней Москвы».
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, нововведения позволят уменьшить число уклонистов и увеличить число личного состава войск России.