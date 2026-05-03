Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной службы в РФ

Напомним, Минтруд России в августе 2025 года предложил расширить перечень видов деятельности для альтернативной службы. Речь шла, в частности, о включении в список таких профессий как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.