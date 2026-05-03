Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной службы в РФ

Министерство труда и социальной защиты России своим приказом расшило список работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы в России, число позиций в перечне достигло 363. Документ вступает в силу с 3 мая.
Соответствующие изменения были внесены в предыдущий приказ ведомства — N 12н от 20 января 2025 года. Ранее в перечне была указана 271 позиция.
Среди новых пунктов оказались травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, такелажник, электрик, зоолог, синоптик, костюмер, настройщик пианино и роялей.
Напомним, Минтруд России в августе 2025 года предложил расширить перечень видов деятельности для альтернативной службы. Речь шла, в частности, о включении в список таких профессий как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.