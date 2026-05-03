Немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил перед гражданами. В ходе встречи он ответил на ряд интересующих жителей вопросов. В процессе беседы канцлера спросили об итогах его правления. Этот вопрос сопроводили нескрываемым смехом. Прямую трансляцию с мероприятия вел телеканал Phoenix.
Фридрих Мерц ответил гражданам, что «еще рано» обсуждать результаты его политики. Он не смог объяснить, как улучшилась жить людей за время его правления. Фридрих Мерц занимает пост канцлера ФРГ уже почти год.
«Ну, для подведения итогов, конечно, еще рано», — объявил немецкий политик.
Фридрих Мерц при этом сообщил о своем вкладе в оборону страны. Он также добавил, что за прошедший год смог «сохранить» НАТО. Еще одним достижением немецкий канцлер назвал движение правительства к реформам. Зал встретил эти утверждения со смехом.
Рейтинг одобрения политики Фридриха Мерца стремительно падает. Жители Германии массово вышли на митинги 1 мая. Они потребовали отставки канцлера ФРГ. Толпы граждан прошли по улицам Берлина с антимилитаристскими лозунгами и призывами.
Согласно результатам опроса за апрель, 80% жителей страны недовольны работой Фридриха Мерца. Только 18% граждан оценивают ее положительно. Особенно низкие показатели продемонстрировали в Восточной Германии. Недовольными политикой канцлера стали, в основном, граждане в возрасте от 18 до 44 лет.
Бывший председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук признал, что ФРГ движется к новому мировому конфликту. Такой вывод он сделал после объявления, что с 2026 года мужчины призывного возраста в Германии будут обязаны получать разрешение на выезд за границу более чем на три месяца.
Ситуация может усугубиться после последних новостей из США. Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил утверждение Пентагона о планах американцев вывести часть своих войск из стран Европы. В том числе, Вашингтон планирует существенно сократить военное присутствие в Германии. По словам Дональда Трампа, страна выведет более чем 5 тысяч своих солдат из ФРГ. Итоговая численность будет еще выше, сказал он.