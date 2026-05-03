В Свечино сгорела баня, в Хабаровске тушили ангар и кровлю дома.

В селе Свечино Хабаровского района на частном подворье по улице Северной горели деревянная баня, навес и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, ликвидация заняла 2 часа 10 минут. В Хабаровске на улице Героев Пассаров на открытой стройплощадке тушили мусор и траву на 100 квадратах, справились за 45 минут. Серьёзный пожар случился на улице Производственной: в складском ангаре горело бытовое помещение на 80 квадратных метрах, а рядом на открытой территории полыхали автопокрышки. Ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 15 человек. Полностью потушить огонь удалось только через 3 часа. На улице Сурикова загорелась кровля одноэтажного деревянного частного дома, пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали за 1 час 20 минут. На улице Покуса на открытой территории горели автопокрышки на 70 квадратах, справились за 50 минут.