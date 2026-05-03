В Свечино сгорела баня, в Хабаровске тушили ангар и кровлю дома.

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не случилось, однако пожарные расчёты работали в усиленном режиме. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подразделения пожарной охраны реагировали на 58 техногенных пожаров. Пять из них произошли в жилом секторе. Также зафиксировано 35 возгораний сухой растительности. Обошлось без погибших и пострадавших.
В селе Свечино Хабаровского района на частном подворье по улице Северной горели деревянная баня, навес и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, ликвидация заняла 2 часа 10 минут. В Хабаровске на улице Героев Пассаров на открытой стройплощадке тушили мусор и траву на 100 квадратах, справились за 45 минут. Серьёзный пожар случился на улице Производственной: в складском ангаре горело бытовое помещение на 80 квадратных метрах, а рядом на открытой территории полыхали автопокрышки. Ещё до прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 15 человек. Полностью потушить огонь удалось только через 3 часа. На улице Сурикова загорелась кровля одноэтажного деревянного частного дома, пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали за 1 час 20 минут. На улице Покуса на открытой территории горели автопокрышки на 70 квадратах, справились за 50 минут.
В Комсомольске-на-Амуре в микрорайоне Берлин ранним утром загорелся двухэтажный нежилой деревянный дом. С открытым горением пожарные справились за 45 минут, затем приступили к разбору и проливке конструкций. На месте работали 11 человек и 3 единицы техники.
Особый противопожарный режим продолжает действовать в 12 муниципальных образованиях края. На ликвидацию последствий ДТП пожарные и спасатели выезжали 6 раз, для аварийно-спасательных работ — 1 раз. На туристических маршрутах зарегистрированы 5 групп общей численностью 103 человека, среди них 31 ребёнок.
Сегодня, 3 мая, в Хабаровске переменная облачность, без существенных осадков, юго-западный ветер 5−10 метров в секунду, температура воздуха +13…+15 градусов.
