Средняя зарплата в девяти отраслях экономики России превысила 150 тысяч рублей

Специалисты девяти отраслей российской экономики в феврале 2026 года получали зарплату в размере более 150 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики.
Самые высокие выплаты получали сотрудники табачных производств — 355 тысяч рублей. Свыше 200 тысяч рублей зарабатывали финансисты, страховщики и специалисты по добыче нефти и газа.
Работники, занятые добычей металлических руд, получали 168 тысяч рублей, научные сотрудники — 156 тысяч, а специалисты по производству нефтепродуктов — 152 тысячи, передает РИА Новости.
Ранее депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату 13-й зарплаты работникам к 1 мая — Дню Весны и Труда.
Недавно предприниматель Олег Дерипаска, который призывал россиян перейти на шестидневный график работы с 08:00 до 20:00, также оценил реакцию в обществе на свое предложение.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники Кремля нередко работают по ночам, в выходные и иногда практически круглые сутки.