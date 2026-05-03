Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата в девяти отраслях экономики России превысила 150 тысяч рублей

Специалисты девяти отраслей российской экономики в феврале 2026 года получали зарплату в размере более 150 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики.

Специалисты девяти отраслей российской экономики в феврале 2026 года получали зарплату в размере более 150 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики.

Самые высокие выплаты получали сотрудники табачных производств — 355 тысяч рублей. Свыше 200 тысяч рублей зарабатывали финансисты, страховщики и специалисты по добыче нефти и газа.

Работники, занятые добычей металлических руд, получали 168 тысяч рублей, научные сотрудники — 156 тысяч, а специалисты по производству нефтепродуктов — 152 тысячи, передает РИА Новости.

Ранее депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату 13-й зарплаты работникам к 1 мая — Дню Весны и Труда.

Недавно предприниматель Олег Дерипаска, который призывал россиян перейти на шестидневный график работы с 08:00 до 20:00, также оценил реакцию в обществе на свое предложение.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотрудники Кремля нередко работают по ночам, в выходные и иногда практически круглые сутки.

Узнать больше по теме
Олег Дерипаска: биография скандально известного российского миллиардера
Фамилия миллиардера знакома многим россиянам из сводок новостей. Главное из биографии Олега Дерипаски: его карьера, личная жизни и самые громкие дела в суде.
Читать дальше