«Так не хватает Валечки»: Пугачёва оставила трогательное послание вдове Юдашкина

Напомним, Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года. С 2016 года модельер боролся с онкологическим заболеванием. Эта утрата стала сокрушительным ударом для его жены Марины. Позже она призналась, что от депрессии её спасли внуки.