«Так не хватает Валечки»: Пугачёва оставила трогательное послание вдове Юдашкина

Галина Юдашкина написала в личном блоге, что очень скучает и хочет поделиться всем, что происходит. Также она призналась в любви супругу. Вдова модельера опубликовала его снимки в молодые годы.
Марина Юдашкина отметила, что если бы воспоминания могли построить лестницу, она бы поднялась и забрала мужа домой.
«Так не хватает Валечки», — оставила комментарий Алла Пугачёва.
Напомним, Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года. С 2016 года модельер боролся с онкологическим заболеванием. Эта утрата стала сокрушительным ударом для его жены Марины. Позже она призналась, что от депрессии её спасли внуки.
