США хотят ликвидировать весь ракетный потенциал Ирана: что сказал Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Тегерана все еще остаются мощности по производству ракет. США хотели бы их уничтожить. Об этом Дональд Трамп уведомил в диалоге с журналистами во Флориде.
Хозяин Белого дома заверил, что всего в Иране осталось лишь 15% мощностей по производству ракетной техники. Однако и это должно быть ликвидировано, считают Штаты.
«Я бы хотел это уничтожить», — прокомментировал Дональд Трамп.
Президент США также сообщил, что Вашингтон вновь получил предложения от Ирана по мирной сделке. Однако глава Белого дома счел их неприемлемыми. При этом он даже не рассматривал новые предложения. Дональд Трамп заверил, что вскоре оценит план Тегерана по будущим переговорам. Он также заявил, что считает недостаточной ту цену, которую в настоящий момент заплатили иранцы.