Роспотребнадзор предупредил дачников об опасности геморрагической лихорадки

Период от момента заражения до появления первых симптомов составляет от двух до трех недель, что часто затрудняет своевременную диагностику. Среди ключевых признаков заболевания специалисты называют резкую слабость, озноб, сильную головную боль, ломоту в мышцах и суставах, рвоту и бессонницу. Особую опасность представляет тот факт, что вирус сохраняет жизнеспособность при низких температурах и может долгое время находиться на грязных предметах. Это означает, что заразиться можно не только при прямом контакте с грызуном, но и при уборке помещения, где ранее обитали полевки, без использования средств индивидуальной защиты.