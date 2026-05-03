Роспотребнадзор предупредил дачников об опасности геморрагической лихорадки

Роспотребнадзор, как сообщает РИА Новости, выступил с официальным предупреждением для всех российских дачников, указав на главную опасность, которая подстерегает их в весенний период приезда на загородные участки. Речь идет о геморрагической лихорадке с почечным синдромом — тяжелом инфекционном заболевании, поражающем мелкие кровеносные сосуды, почки и легкие. Основными переносчиками смертельного вируса являются грызуны, в первую очередь рыжие полевки, которые обитают в лесах и активно мигрируют на придомовые территории. В ведомстве подчеркнули, что вакцины против этого заболевания не существует, поэтому единственный способ защитить себя — строгое соблюдение мер личной гигиены и грамотная борьба с грызунами.
Период от момента заражения до появления первых симптомов составляет от двух до трех недель, что часто затрудняет своевременную диагностику. Среди ключевых признаков заболевания специалисты называют резкую слабость, озноб, сильную головную боль, ломоту в мышцах и суставах, рвоту и бессонницу. Особую опасность представляет тот факт, что вирус сохраняет жизнеспособность при низких температурах и может долгое время находиться на грязных предметах. Это означает, что заразиться можно не только при прямом контакте с грызуном, но и при уборке помещения, где ранее обитали полевки, без использования средств индивидуальной защиты.
Чтобы избежать риска, Роспотребнадзор рекомендует дачникам перед началом сезона тщательно проветрить дом, просушить на солнце матрасы, одеяла, подушки и другие вещи — ультрафиолетовый свет убивает вирус. Всю влажную уборку следует проводить исключительно в маске и резиновых перчатках, а по завершении работ тщательно вымыть руки с мылом. Также ведомство советует позаботиться о борьбе с грызунами на участке и в доме, не оставлять доступ к продуктам и регулярно проверять углы на наличие следов жизнедеятельности полевок.
