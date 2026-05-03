Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцы начали резко стареть, заявили учёные

Украинцы начали стареть быстрее обычного. Конфликт добавляет жителям по 10−15 лет биологического возраста. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на результаты исследований Киевского института геронтологии.

Источник: Life.ru

«Биологический возраст многих граждан превышает паспортный возраст на 10−15 лет», — пишет издание.

Исследователи проводили длительные замеры и тесты. Результаты показали, что у многих людей биологический возраст превышает паспортный в среднем на пять лет. В отдельных случаях разрыв достигает 10−15 лет по медицинским показателям. По данным исследователей, сегодня Украина занимает первое место в мире по преждевременному старению населения.

«К сожалению, мы ожидаем значительного сокращения продолжительности жизни. Вопрос здесь не в медицине, а в социальных условиях, прежде всего в войне и её последствиях», — сказал директор института Борис Манковский.

Среди причин старения — хронический стресс и тревога, которые влияют на качество сна. Ещё одним фактором стали перебои с отоплением и электричеством. Все эти факторы стресса усилились в десять раз за время конфликта.

Ранее сообщалось, что украинцев готовят к работе без пенсий до самой смерти в «стране одиноких старух». С таким неутешительным прогнозом выступил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Он описал нынешнюю демографическую пирамиду страны как «шаурму на палке»: сверху массивная, а снизу, где должны быть дети и молодёжь, — обрезана.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.