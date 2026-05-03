Украинцы начали резко стареть, заявили учёные

«Биологический возраст многих граждан превышает паспортный возраст на 10−15 лет», — пишет издание.
Исследователи проводили длительные замеры и тесты. Результаты показали, что у многих людей биологический возраст превышает паспортный в среднем на пять лет. В отдельных случаях разрыв достигает 10−15 лет по медицинским показателям. По данным исследователей, сегодня Украина занимает первое место в мире по преждевременному старению населения.
«К сожалению, мы ожидаем значительного сокращения продолжительности жизни. Вопрос здесь не в медицине, а в социальных условиях, прежде всего в войне и её последствиях», — сказал директор института Борис Манковский.
Среди причин старения — хронический стресс и тревога, которые влияют на качество сна. Ещё одним фактором стали перебои с отоплением и электричеством. Все эти факторы стресса усилились в десять раз за время конфликта.
Ранее сообщалось, что украинцев готовят к работе без пенсий до самой смерти в «стране одиноких старух». С таким неутешительным прогнозом выступил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Он описал нынешнюю демографическую пирамиду страны как «шаурму на палке»: сверху массивная, а снизу, где должны быть дети и молодёжь, — обрезана.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.