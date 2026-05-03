Разъярённые люди перекрыли трассу в Индии, требуя смерти насильника: он надругался над четырёхлетней девочкой и убил её камнем

В Индии разъярённая толпа перекрыла трассу Пуна-Бангалор, требуя смертной казни для мужчины, который изнасиловал и убил четырёхлетнюю девочку. Историю рассказывает издание Hindustan Times.
Сообщается, что 65-летний рабочий заманил ребёнка в загон для скота, пообещав угостить лакомством. Мужчина изнасиловал девочку и размозжил ей голову камнем. После того, как родственники начали поиски пропавшего ребёнка, преступника нашли по записям с камер и арестовали.
Ранее этот человек два раза был фигурантом аналогичных дел, однако оба раза его оправдывали.
