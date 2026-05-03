Ночью 3 мая девять российских аэропортов недоступны для полётов: где сейчас действуют ограничения

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полёты.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 3 мая девять российских аэропортов работают в ограниченном режиме. В том числе, на прием и выпуск рейсов недоступен петербургский «Пулково». Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

По данным ведомства, ограничения сказались также на маршрутах из Калининграда в Петербург и обратно. Кроме того, для полетов временно недоступны подмосковные воздушные гавани Внуково и Шереметьево.

С вечера 2 мая ограничения также действуют в аэропортах Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода, Пскова, Череповца и Ярославля.

За прошлую ночь над Россией сбили 215 украинских дронов. Беспилотники ликвидированы над 15 регионами РФ. БПЛА пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
