Ночью 3 мая девять российских аэропортов недоступны для полётов: где сейчас действуют ограничения

В ночь на 3 мая девять российских аэропортов работают в ограниченном режиме. В том числе, на прием и выпуск рейсов недоступен петербургский «Пулково». Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
По данным ведомства, ограничения сказались также на маршрутах из Калининграда в Петербург и обратно. Кроме того, для полетов временно недоступны подмосковные воздушные гавани Внуково и Шереметьево.
С вечера 2 мая ограничения также действуют в аэропортах Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода, Пскова, Череповца и Ярославля.
За прошлую ночь над Россией сбили 215 украинских дронов. Беспилотники ликвидированы над 15 регионами РФ. БПЛА пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.