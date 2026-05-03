Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с Москвой сбили второй беспилотник за ночь

Силы ПВО сбили БПЛА, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили БПЛА, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Это уже второй за ночь беспилотник, сбитый на подлете к Москве. Подробности глава города не приводит.

До этого Росавиация сообщила о вводе ограничений для московских аэропортов Внуково и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты. Такие же ограничения сейчас действуют для петербургского Пулково, а также аэропортов Пскова и Костромы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше