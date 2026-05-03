В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб человек и шестеро пострадали

В Хабаровском крае 2 мая 2026 года зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди происшествий — два наезда на пешеходов, одно столкновение транспортных средств, одно опрокидывание, один наезд на велосипедиста и один съезд с дороги. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
За сутки в регионе выявлено 466 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 21 водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, из них 8 — в Хабаровске. Действия задержанных квалифицированы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст.264.1 УК РФ. Также зафиксировано 35 случаев, когда автомобилисты не пропустили пешеходов на переходах, в краевой столице таких нарушений — 20. Ещё 14 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, 8 из них — в Хабаровске.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на пешеходных переходах и во дворах, а пешеходов — переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.
