В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб человек и шестеро пострадали

За сутки в регионе выявлено 466 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 21 водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения, из них 8 — в Хабаровске. Действия задержанных квалифицированы по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст.264.1 УК РФ. Также зафиксировано 35 случаев, когда автомобилисты не пропустили пешеходов на переходах, в краевой столице таких нарушений — 20. Ещё 14 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, 8 из них — в Хабаровске.