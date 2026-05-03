Вакцины не существует: Дачников предупредили о риске заразиться геморрагической лихорадкой

Основные переносчики вируса — рыжие полёвки, но заразиться можно и от других мышевидных грызунов. Вирус долго сохраняется на грязных предметах и не боится низких температур. Симптомы появляются не сразу, а через две-три недели после заражения: слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, рвота и бессонница.