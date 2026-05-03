Россияне снова столкнутся с 12-дневными зимними праздниками: когда ждать рекордных по длительности выходных

Прошлые новогодние праздники были рекордными по длительности выходных. В следующий раз россиянам стоит ждать таких каникул в 2031 году. Они продлятся с 31 декабря по 11 января 2032 года. Об этом оповестил депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью ТАСС.
Парламентарий напомнил, что в этом году граждане отдохнут на зимних каникулах 11 дней. Официальные праздники продлятся с 1 по 8 января. При этом за счет переносов общая продолжительность отдыха составит 11 дней.
«Повторение рекордных по продолжительности новогодних каникул, как в 2026 году, возможно в 2032 году — 12 календарных дней. При условии, если ничего не поменяется в Трудовом кодексе», — уточнил Ярослав Нилов.
В ГД предлагают изменить традицию и сократить новогодние праздники. При этом на майские выходные хотят сделать длинные каникулы — с 1 до 9 мая, без перерыва.