Роспотребнадзор назвал главную опасность для дачников: речь о грызунах

Российские дачники сталкиваются с серьёзными рисками на своих участках. В частности, речь идёт о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, предупредили в Роспотребнадзоре.
Сообщается, что источником заражения могут стать рыжие полёвки и другие мышевидные грызуны, а вирус может долго сохраняться на загрязнённых предметах, однако быстро погибает на солнце. Заболевание поражает мелкие кровеносные сосуды, почки, лёгкие и другие органы.
В Роспотребнадзоре посоветовали перед началом дачного сезона проветрить дачный дом, просушить матрасы, одеяла, подушки и другие вещи. При этом весеннюю уборку целесообразно проводить в маске и перчатках, добавили в ведомстве.
Ранее врач Серёжина предупредила, что дачники рискуют заразиться грибковыми инфекциями, работая в огороде, соприкасаясь с землей и растениями.