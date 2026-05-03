Новый аккордеон получит победитель всероссийского конкурса в Хабаровске

В Хабаровске проходит I Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль баянистов и аккордеонистов имени выдающегося музыканта и педагога Виктора Арсентьевича Никиточкина, который больше сорока лет возглавлял отделение народных инструментов Хабаровского краевого колледжа искусств.
Конкурс объединил 37 юных музыкантов со всей страны, включая Хабаровский и Приморский края, Московскую, Иркутскую, Амурскую и Еврейскую автономную области и Республику Саха (Якутия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Для меня большая честь стать гостем Хабаровска. Особый интерес вызывает возможность услышать молодых музыкантов, представляющих региональную исполнительскую школу. Уже в первый день прослушиваний, даже в младших возрастных группах мы увидели настоящих артистов. Уверен, что на предстоящем Кубке мира в Астане будет много участников из России и, безусловно, из Хабаровского края, — отметил председатель жюри, Президент Международной конфедерации аккордеонистов CIA (Италия) Мирко Патарини.
Юные музыканты и студенты сразу же продемонстрировали высокое техническое мастерство, исполнив сложные программы, которые включали классический репертуар и современные авторские сочинения.
Среди конкурсантов — Анна Рязанцева — ученица Эльбанской детской школы искусств Амурского района. Анне 13 лет, родители отдали ее в музыкальную школу еще в четыре года. На конкурсе она исполнила три разнохарактерных произведения, к которым упорно готовилась.
В будущем Анна мечтает стать музыкантом, работать в музыкальной школе и играть с оркестром.
Еще одним участником конкурса стал Артём Романков, учащийся Детской музыкальной школы № 1 Хабаровска.
Его преподаватель — Полякова Нина Григорьевна. Артему 11 лет, вот уже три года он играет на баяне. Когда-то он вдохновлялся игрой на гармошке музыканта Юрия Шатунова, и после этого начал учиться сам.
— Если хочешь чему-то научиться, сложностей нет. Мне нравится, что через баян получается передавать свои эмоции, чувства. Мои любимые произведения про то, как люди защищают свое Отечество, про мужество. Конечно, когда выходил на сцену, боялся, но понял, что важно быть храбрым, — сказал Артём.
Старшие участники конкурса выступили на гала-концерте с участием Дальневосточного академического симфонического оркестра под управлением дирижера Андрея Аминова.
В этот вечер состоялась мировая премьера Концерта для аккордеона композитора Дениса Хорова (солист — Александр Веретенников) и выступление председателя жюри, виртуоза Мирко Патарини.
Сегодня — торжественная церемония объявления итогов конкурса. Главная интрига вечера — вручение специального приза в номинации «Соло с оркестром», обладатель этого трофея получит новый аккордеон.