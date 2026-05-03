Трамп рассказал, какая мирная сделка с Ираном его удовлетворит

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп описал прочную сделку с Ираном. Он подчеркнул, что соглашение должно быть прочным, чтобы военные действия не начались вновь спустя два года. Так американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами во Флориде.
Дональд Трамп оповестил, что властям США важно избежать возобновления войны. Он также заверил, что Тегерану на восстановление потребуется порядка 20 лет.
«Но мы не заканчиваем прямо сейчас. Мы делаем это так, чтобы никто не пришел [с войной] через пару или пять лет», — сказал Дональд Трамп.
При этом США не соглашаются на условия, выдвинутые Ираном. Американский лидер сообщил, что у Тегерана все еще остаются мощности по производству ракет. США хотели бы их уничтожить, заявил Дональд Трамп.