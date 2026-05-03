Подозреваемого по делу об отравлении детского питания ядом задержали в Австрии

Сотрудники правоохранительных органов в Австрии задержали подозреваемого по делу об отравлении детского питания HiPP крысиным ядом. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в Krone.
18 апреля в одном из супермаркетов Айзенштадта была изъята стеклянная банка с пюре, содержавшая около 15 микрограммов токсичного вещества.
2 мая силовики задержали подозреваемого — им оказался 39-летний мужчина. В отношении него ведется расследование по статье о «создании угрозы общественной безопасности».
Следственные действия координирует прокуратура города, к операции были привлечены сотрудники уголовного ведомства Бургенланда и Федерального криминального управления, передает издание.
В начале марта суд бразильского штата Рио-де-Жанейро также приговорил 49-летнюю Синтию Мариано Диас Кабрал к 49 годам лишения свободы за отравление своих приемных детей крысиным ядом.
До этого произошел еще один похожий случай — семнадцатилетняя девушка в Бразилии попыталась отравить своих родителей, подмешав крысиный яд в семейный ужин.