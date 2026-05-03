В Горине мужчина погиб из-за неосторожного курения

В посёлке Горин Солнечного района Хабаровского края ночью 2 мая 2026 года загорелся двухквартирный деревянный дом на улице Клубной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Вызов в пожарную охрану поступил после полуночи. Из-за позднего обнаружения возгорания огонь распространился по всей площади, частично обрушилась кровля. Полностью ликвидировать пожар на 120 квадратных метрах бойцам краевой противопожарной службы удалось ближе к шести часам утра. Одна половина дома использовалась как дача, во второй жил 44-летний мужчина. Его нашли погибшим.
Дознаватели МЧС России и сотрудники следственных органов провели осмотр места пожара, опросили очевидцев. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания. Одна из возможных — неосторожное обращение с огнём при курении.
МЧС России напоминает правила, которые могут сохранить жизнь: не курить в постели или в кресле, особенно после употребления алкоголя; не бросать даже потушенные сигареты в урны с горючими отходами; тщательно тушить окурки в пепельнице с водой; не выбрасывать окурки из окон и с балконов; не курить вблизи легковоспламеняющихся жидкостей; следить, чтобы спички или сигареты не попадали в руки детям. Также спасатели рекомендуют установить в доме автономные пожарные извещатели — они вовремя предупредят об опасности даже во сне. При пожаре звонить по телефонам 101 или 112.
