В Горине мужчина погиб из-за неосторожного курения

В Солнечном районе огонь унёс жизнь 44-летнего сельчанина.

Источник: Комсомольская правда

В посёлке Горин Солнечного района Хабаровского края ночью 2 мая 2026 года загорелся двухквартирный деревянный дом на улице Клубной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Вызов в пожарную охрану поступил после полуночи. Из-за позднего обнаружения возгорания огонь распространился по всей площади, частично обрушилась кровля. Полностью ликвидировать пожар на 120 квадратных метрах бойцам краевой противопожарной службы удалось ближе к шести часам утра. Одна половина дома использовалась как дача, во второй жил 44-летний мужчина. Его нашли погибшим.

Дознаватели МЧС России и сотрудники следственных органов провели осмотр места пожара, опросили очевидцев. Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания. Одна из возможных — неосторожное обращение с огнём при курении.

МЧС России напоминает правила, которые могут сохранить жизнь: не курить в постели или в кресле, особенно после употребления алкоголя; не бросать даже потушенные сигареты в урны с горючими отходами; тщательно тушить окурки в пепельнице с водой; не выбрасывать окурки из окон и с балконов; не курить вблизи легковоспламеняющихся жидкостей; следить, чтобы спички или сигареты не попадали в руки детям. Также спасатели рекомендуют установить в доме автономные пожарные извещатели — они вовремя предупредят об опасности даже во сне. При пожаре звонить по телефонам 101 или 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

