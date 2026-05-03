Модный десерт. Мильфей с яблоком и сельдереем по рецепту шеф-кондитера

В переводе с французского мильфей означает «тысяча слоёв». Десерт состоит из хрустящих пластов теста, а между ними — прослойка заварного крема. Авторским рецептом с корреспондентом krsk.aif.ru поделилась кондитер года-2025 по версии премии «Пальмовая ветвь» ресторанного бизнеса, шеф-кондитер Екатерина Кригель.
Сметанный крем.
Ингридиенты:
Сметана 25% — 1 л.
Сахар — 140 г.
Масло сливочное — 140 г.
Желатин — 10 г.
Перед тем как начать готовить, сметану выкладываем в сито с двойным слоем марли и оставляем сцеживаться на ночь. Так крем впоследствии будет лучше держать форму, объясняет шеф-кондитер.
Желатин заранее замачиваем в холодной воде. Сцеженную сметану и сахар соединяем в кастрюле. Начинаем прогревать, постоянно помешивая до полного растворения сахара.
Сняв с огня, добавляем масло и растопленный желатин. Перемешиваем до однородности, остужаем и убираем в холодильник на два-три часа.
Повидло с интригой.
Повидло в этом десерте заслуживает отдельных аплодисментов — нежное, тает во рту, а сочетание яблока и сельдерея добавляет интриги.
Ингредиенты:
Яблоки свежие зелёные — 1,3 кг.
Сахар — 400 г.
Сок сельдерея — 228 г.
Эстрагон сушёный — 3 г.
«Яблоки выбирайте кислых сортов — “семеренко”, “богатырь”, “гренни Смит”. Они добавят яркости вкусу и кислинку», — объясняет Екатерина.
Нарезаем яблоки на четвертинки, убираем хвостики, складываем в кастрюлю и заливаем водой. Жидкость должна полностью их покрыть.
Доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума, оставив вариться ещё на 15 минут.
«Слив воду, протираем яблоки в пюре через сито. Затем соединяем пюре с соком сельдерея, добавляем эстрагон, сахар и варим до получения густой консистенции», — отмечает автор рецепта.
Медовое тесто-чипсы.
Чипсы по этому рецепту получаются хрустящими.
Ингредиенты:
Мёд (или сироп топинамбура) — 150 г.
Сахарная пудра — 375 г.
Сливочное масло — 250 г.
Мука пшеничная (высшего сорта) — 250 г.
Белки яичные — 300 г.
Соль — 10 г.
Масло растапливаем, соединяем со всеми ингредиентами и замешиваем жидкое тесто. Разогреваем духовку до 160 градусов. Затем на силиконовые листы выкладываем тесто по 1 столовой ложке. Выпекаем по 10−15 минут до золотистого цвета.
«Перед сборкой десерта крем нужно немного взбить и сложить в кондитерский мешок», — добавляет шеф-кондитер.
Начинку выкладываем слоями. Между чипсами добавляем крем и повидло.
