Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модный десерт. Мильфей с яблоком и сельдереем по рецепту шеф-кондитера

По этому рецепту ресторанный десерт получится приготовить дома.

В переводе с французского мильфей означает «тысяча слоёв». Десерт состоит из хрустящих пластов теста, а между ними — прослойка заварного крема. Авторским рецептом с корреспондентом krsk.aif.ru поделилась кондитер года-2025 по версии премии «Пальмовая ветвь» ресторанного бизнеса, шеф-кондитер Екатерина Кригель.

Сметанный крем.

Ингридиенты:

Сметана 25% — 1 л.

Сахар — 140 г.

Масло сливочное — 140 г.

Желатин — 10 г.

Перед тем как начать готовить, сметану выкладываем в сито с двойным слоем марли и оставляем сцеживаться на ночь. Так крем впоследствии будет лучше держать форму, объясняет шеф-кондитер.

Желатин заранее замачиваем в холодной воде. Сцеженную сметану и сахар соединяем в кастрюле. Начинаем прогревать, постоянно помешивая до полного растворения сахара.

Сняв с огня, добавляем масло и растопленный желатин. Перемешиваем до однородности, остужаем и убираем в холодильник на два-три часа.

Повидло с интригой.

Повидло в этом десерте заслуживает отдельных аплодисментов — нежное, тает во рту, а сочетание яблока и сельдерея добавляет интриги.

Ингредиенты:

Яблоки свежие зелёные — 1,3 кг.

Сахар — 400 г.

Сок сельдерея — 228 г.

Эстрагон сушёный — 3 г.

«Яблоки выбирайте кислых сортов — “семеренко”, “богатырь”, “гренни Смит”. Они добавят яркости вкусу и кислинку», — объясняет Екатерина.

Нарезаем яблоки на четвертинки, убираем хвостики, складываем в кастрюлю и заливаем водой. Жидкость должна полностью их покрыть.

Доводим до кипения и уменьшаем огонь до минимума, оставив вариться ещё на 15 минут.

«Слив воду, протираем яблоки в пюре через сито. Затем соединяем пюре с соком сельдерея, добавляем эстрагон, сахар и варим до получения густой консистенции», — отмечает автор рецепта.

Медовое тесто-чипсы.

Чипсы по этому рецепту получаются хрустящими.

Ингредиенты:

Мёд (или сироп топинамбура) — 150 г.

Сахарная пудра — 375 г.

Сливочное масло — 250 г.

Мука пшеничная (высшего сорта) — 250 г.

Белки яичные — 300 г.

Соль — 10 г.

Масло растапливаем, соединяем со всеми ингредиентами и замешиваем жидкое тесто. Разогреваем духовку до 160 градусов. Затем на силиконовые листы выкладываем тесто по 1 столовой ложке. Выпекаем по 10−15 минут до золотистого цвета.

«Перед сборкой десерта крем нужно немного взбить и сложить в кондитерский мешок», — добавляет шеф-кондитер.

Начинку выкладываем слоями. Между чипсами добавляем крем и повидло.

Напомним, названо лучшее время для приема десерта.