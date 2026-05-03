Депутат Миронов предложил дать учителям право на досрочную пенсию

Учителям в России необходимо предоставить право на досрочную пенсию по выслуге лет. Такое мнение в субботу, 2 мая, выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
— Что нужно распространять на педагогов, так это те льготы, которыми пользуются чиновники. В том числе досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье, — добавил депутат.
Кроме того, он заявил, что педагоги должны получать «адекватную заработную плату». Миронов считает, что выплаты у них «очень маленькие», передает ТАСС.
Ранее парламентарий также предлагал ввести в России административную ответственность за оскорбление учителей. Он привел в пример случаи, когда школьники намеренно выводят педагогов.
Помимо этого, недавно депутаты Госдумы выступили с предложением проводить в школах анонимные опросы учеников о случаях травли и на их основе формировать «индекс дружелюбия» учреждений.
Депутат нижней палаты парламента Николай Новичков, в свою очередь, заявил о необходимости давать больше домашних заданий школьникам перед Новым годом.