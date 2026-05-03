Россиянам напомнили, из-за чего может уменьшиться размер пенсии

Ряд обстоятельств может привести к уменьшению размера пенсии. Об этом россиянам напомнила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
Так, могут быть назначены меньшие выплаты, если человек ранее работал без официального оформления, если не были учтены периоды службы в армии, обучения или получения пособий по безработице. Пенсия станет меньше, если в платежах работодателем соответствующих взносов за сотрудника обнаружатся пробелы. Также свою роль могут сыграть технические ошибки, допущенные при передаче данных в Соцфонд.
«Дополнительные потери могут возникать в том числе из-за формальных несоответствий. Например, если в документах разные фамилии и нет подтверждения их изменения, либо отсутствуют сведения о заработке за периоды, которые учитываются при расчете», — цитирует Голубеву РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пенсионеры должны информировать Соцфонд о ряде изменений в жизни.
Также сообщалось, что в марте средний размер пенсии россиян составил 25,2 тысячи рублей.
При этом в 13 российских регионах зафиксированы средние пенсии свыше 30 тысяч рублей.