Горы отходов и агрессивная толпа: Первомай в Хельсинки обернулся мусорным коллапсом

Рекордное количество людей оставило после себя горы мусора. Основная масса отходов — бутылки из-под шампанского. Коммунальные службы региона Уусимаа работали в круглосуточном режиме.
«Коммунальная служба работала круглосуточно. Власти запустили акцию по обмену двадцати пустых бутылок на билет в кино, выдали 1,3 тысячи билетов. Туалетная инфраструктура не справилась с наплывом», — сообщает Yle.
Вечером полиция была вынуждена начать принудительное освобождение парка Кайвопуйсто. Причиной стало агрессивное поведение части отдыхающих. У одного из посетителей правоохранители изъяли холодное оружие и фейерверки. Кроме того, трое несовершеннолетних были задержаны по подозрению в совершении тяжкого избиения.
Ранее Life.ru писал, что президент Финляндии Александр Стубб в этот же день подходил к жителям за решётку Президентского дворца. Однако на просьбу выйти и сфотографироваться с горожанами финский лидер отшутился: «Сделать совместное фото сложновато… Президент за решёткой. Это плохо».
