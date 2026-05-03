В Госдуме сообщили о сокращенном рабочем дне 8 мая

Рабочий день 8 мая сократится на один час. Об этом рассказала 2 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Источник: Известия

«Восьмое мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на один час», — передает ее слова «РИА Новости».

Она уточнила, что в мае текущего года у россиян будет 19 рабочих дней и 12 выходных и праздничных дней.

Из исследования SuperJob 28 апреля стало известно, что около 14% жителей России будут работать в майские праздники, — это рекордное количество работающих в эти даты за последние пять лет. При этом, согласно опросу, мужчин на рабочем месте будет больше, чем женщин (15 и 13% соответственно).