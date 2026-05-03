Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Хабаровском гостья украла у собутыльницы телефон и оставила себе

Дождавшись, пока хозяйка гаджета выйдет из комнаты, женщина молча переложила телефон в свою сумку и как ни в чем не бывало продолжила вечер.

В селе Некрасовка Хабаровского района обычные посиделки закончились уголовным делом. Компания выпивала в гостях у бывшего мужа одной из участниц застолья, и в какой-то момент 53-летняя хабаровчанка заметила на кухонном столе чужой смартфон. Дождавшись, пока хозяйка гаджета выйдет из комнаты, женщина молча переложила телефон в свою сумку и как ни в чем не бывало продолжила вечер.

Пропажу 46-летняя жительница Некрасовки обнаружила не сразу. Лишь вернувшись домой, она поняла, что смартфона нет, а ущерб тянет на шесть тысяч рублей. Женщина обратилась в дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району, и оперативники довольно быстро вычислили, кто из вчерашних гостей мог позариться на чужую технику.

Задержанная оказалась ранее не судимой безработной. Похищенный телефон она даже не пыталась продать или сдать в ломбард — просто оставила себе для личного пользования, словно это был законный трофей. Теперь против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«В отношении подозреваемой избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировали в УМВД по Хабаровскому краю.

Сам телефон полицейские изъяли и вернули законной владелице, так что техника совершила короткое путешествие по чужим сумкам и благополучно возвратилась домой.