Под Хабаровском гостья украла у собутыльницы телефон и оставила себе

В селе Некрасовка Хабаровского района обычные посиделки закончились уголовным делом. Компания выпивала в гостях у бывшего мужа одной из участниц застолья, и в какой-то момент 53-летняя хабаровчанка заметила на кухонном столе чужой смартфон. Дождавшись, пока хозяйка гаджета выйдет из комнаты, женщина молча переложила телефон в свою сумку и как ни в чем не бывало продолжила вечер.
Пропажу 46-летняя жительница Некрасовки обнаружила не сразу. Лишь вернувшись домой, она поняла, что смартфона нет, а ущерб тянет на шесть тысяч рублей. Женщина обратилась в дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району, и оперативники довольно быстро вычислили, кто из вчерашних гостей мог позариться на чужую технику.
Задержанная оказалась ранее не судимой безработной. Похищенный телефон она даже не пыталась продать или сдать в ломбард — просто оставила себе для личного пользования, словно это был законный трофей. Теперь против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
«В отношении подозреваемой избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировали в УМВД по Хабаровскому краю.
Сам телефон полицейские изъяли и вернули законной владелице, так что техника совершила короткое путешествие по чужим сумкам и благополучно возвратилась домой.