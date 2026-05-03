В 13 регионах России пенсия неработающих пенсионеров превысила 30 тысяч рублей

Лидером списка стал Чукотский автономный округ — здесь неработающие пенсионеры в среднем получают 43,7 тысячи рублей. Второе место занял Ненецкий АО с показателем 39,8 тысячи. Замыкает тройку лидеров Камчатский край — 39,3 тысячи рублей.
В десятку самых «пенсионно-благополучных» регионов также вошли:
Магаданская область — 39 тысяч рублей, Ханты-Мансийский АО — 38,3 тысячи, Ямало-Ненецкий АО — 37,8 тысячи, Мурманская область — 35,4 тысячи, Сахалинская область — 34,8 тысячи, Якутия −34,4 тысячи, Республика Коми — 32,7 тысячи, Архангельская область — 32,5 тысячи, Республика Карелия — 31,5 тысячи, Хабаровский край — 30 тысяч рублей ровно.
При этом средний размер пенсии по всей России среди неработающих пенсионеров в марте 2026 года составил 25 647 рублей.
Ранее Life.ru писал, что в Госдуме назвали сроки очередной индексации пенсий. Член Комитета ГД по труду и социальной политике Светлана Бессараб разъяснила: с 1 апреля уже были увеличены социальные пенсии и выплаты бюджетникам и госслужащим. А 1 августа работающим пенсионерам добавят индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за 2025 год.
