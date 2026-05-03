В Комсомольском районе при пожаре погиб 13-летний мальчик

В Нижних Халбах ребёнок был дома один, когда начался пожар.

Источник: Комсомольская правда

В селе Нижние Халбы Комсомольского района Хабаровского края вечером 2 мая 2026 года произошёл пожар, унесший жизнь 13-летнего подростка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным МЧС Хабаровского края, возгорание случилось в частном жилом доме на улице Кедровой. Населённый пункт сильно удалён от мест дислокации профессиональных пожарных частей, поэтому первыми с огнём боролись добровольная пожарная дружина и жители села. Когда пламя потушили, внутри нашли тело мальчика без признаков жизни.

Сейчас дознаватели МЧС России и сотрудники следственных органов выясняют, что стало причиной трагедии. Уже известно, что в доме проживала мать с несовершеннолетним сыном. В момент происшествия женщина отошла к соседям топить баню, оставив ребёнка одного. Специалисты рассматривают разные возможные причины возгорания.

МЧС России напоминает родителям: объясняйте детям, чем опасны игры с огнём, разучивайте с ними действия при пожаре, убирайте спички, зажигалки и горючие жидкости в недоступные места. Следите за исправностью проводки, не перегружайте электросеть. Не оставляйте включенные электроприборы и топящиеся печи без присмотра. Не оставляйте детей, особенно малолетних, одних дома. Установите в жилье автономные пожарные извещатели — они работают круглосуточно и вовремя предупредят об опасности. Также полезно иметь дома огнетушитель. При пожаре звонить по телефонам 101 или 112. Безопасность детей — ответственность взрослых.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

