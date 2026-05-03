В Комсомольском районе при пожаре погиб 13-летний мальчик

МЧС России напоминает родителям: объясняйте детям, чем опасны игры с огнём, разучивайте с ними действия при пожаре, убирайте спички, зажигалки и горючие жидкости в недоступные места. Следите за исправностью проводки, не перегружайте электросеть. Не оставляйте включенные электроприборы и топящиеся печи без присмотра. Не оставляйте детей, особенно малолетних, одних дома. Установите в жилье автономные пожарные извещатели — они работают круглосуточно и вовремя предупредят об опасности. Также полезно иметь дома огнетушитель. При пожаре звонить по телефонам 101 или 112. Безопасность детей — ответственность взрослых.