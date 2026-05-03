Эксперт Кутарова рассказала, можно ли применять полиграф при приеме на работу

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Некоторые компании могут применять полиграф, среди них — оборонная промышленность и банковский сектор. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
«При приеме на работу в некоторые компании, где у работников высокий уровень ответственности (например, оборонная промышленность, банки), действительно, могут применять полиграф», — сказала Кутарова.
Она добавила, что процедура не запрещена, однако возможна только с письменного согласия соискателя.