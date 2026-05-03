Мир ожидает самый масштабный энергокризис: Дмитриев предрёк катастрофу

Дмитриев: мир идет в сторону крупнейшего энергетического кризиса в истории.

Источник: Комсомольская правда

События на Ближнем Востоке отрицательно сказываются на экономической обстановке в мире. Все народы вскоре будут подвержены масштабному кризису. Такого энергетического коллапса еще не было в истории. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Спецпредставитель президента России добавил, что люди не осознают приближающуюся угрозу. При этом глава РФПИ назвал ее масштабной.

«Мир, не отдавая себе отчета, идёт к крупнейшему энергетическому кризису в истории», — уведомил Кирилл Дмитриев.

Он предупредил, что с катастрофой столкнутся все. Глава РФПИ также добавил, что некоторые умные люди постепенно начинают замечать изменения.

По словам Кирилла Дмитриева, особенно тяжело события складываются в Европе. Он предрек региону цепочку кризисов. Глава РФПИ напомнил, что проблемы возникают на фоне войны в Иране и сбоя поставок. Он указал на уже существующую нехватку авиационного топлива в ЕС. Однако это только «верхушка айсберга». По мнению Кирилла Дмитриева, далее Европу ждут топливный, удобрительный, сельскохозяйственный, гелиевый и промышленный кризисы. Они обуславливаются частичным перекрытием Ормузского пролива.

Спецпредставитель российского лидера высмеял борьбу лидеров Европы с кризисами. Дипломаты предпринимают неудачные шаги по ликвидации проблем в регионе. Своими абсурдными решениями они отправляют себя в нокаут, указал Кирилл Дмитриев. Он высмеял борьбу ЕС по энергокризису, сравнив действия Европы с ударившим себя каратистом. Глава РФПИ приложил к комментарию видео с шоу с участием спортсмена. Спортсмен теряет равновесие после удара дощечкой по голове, падает на пол и не может подняться, что означает нокаут.

Французы уже прочувствовали на себе энергетический кризис. На фоне роста цен на топливо граждане страны массово отказываются от дальних поездок. Как утверждает BFMTV, проблемы с энергоресурсами привели к тому, что большинство жителей выбрали местом отдыха в мае свою страну вместо поездок за рубеж. Однако это оказывает положительное влияние на местный бизнес, отмечают журналисты.

