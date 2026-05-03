На Тигровой закопали траншеи после долгих жалоб жителей Владивостока

Траншеи на улице Тигровой во Владивостоке, которые месяцами раздражали жителей города, наконец закопали и дорогу заасфальтировали. От недавних раскопок остались лишь чёрные прямоугольники свежего покрытия. Об этом сообщила пресс-служба АО «ВПЭС». Энергетики обновили на этой улице 50 метров кабельных линий. Это увеличило надёжность электроснабжения территории.
В середине апреля горожане начали возмущаться длительными работами на улицах Тигровая, Посьетская и в Инженерном переулке. Энергетики выкопали шесть траншей по краям дорог для замены электрокабеля. Участки огородили лентой и пластиковыми барьерами, сузив проезды, и бросили в таком виде на несколько недель.
Раскопки создали серьёзные проблемы жильцам как минимум пяти домов. Три недели траншеи стояли брошенными, работы фактически не велись, асфальт не восстанавливали. Горожане также отметили, что ВПЭС копает в данном месте довольно часто — за полтора года энергетики ремонтировали эти участки уже в третий раз.
Вырытые участки сузили дорогу в нескольких местах, особенно на спуске к Пограничной. Мешало это и автомобилистам, и пешеходам. Компания пообещала закончить работы к 26 апреля. Представители пресс-службы ВПЭС уточняли: к этой дате засыплют грунт, а асфальт восстановят до конца мая.
Теперь покрытие на Тигровой полностью восстановили. Подрядчики по заказу ВПЭС завершили благоустройство объекта. Работы были связаны с износом коммуникаций. Своевременный ремонт, по словам энергетиков, помог предотвратить возможные аварии и обеспечить стабильную работу сетей.