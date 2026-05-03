Омельчук: Все государственные вузы РФ перешли на цифровые студенческие билеты

Бумажный студенческий можно получить при желании.

Источник: Комсомольская правда

Российские вузы перешли на электронные студенческие билеты. Речь идёт о государственных учебных заведениях, информировал заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

«Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему», — сказал Омельчук РИА Новости.

Сообщается, что уже почти 5 миллионов электронных студенческих билетов сформированы на едином портале государственных услуг. При этом при желании студент может оформить бумажный билет.

«Я думаю, что в горизонте двух-трех лет все поймут, что цифровой студенческий это удобнее, практичнее и эффективнее», — сказал заместитель министра.

