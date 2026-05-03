«Голодала и глотала слабительные»: Дочь Глюкозы рассказала о проблемах с психикой и отчислении из школы

Девушка рассказала, что была отчислена из элитной школы. Причина — постоянные конфликты с преподавателями.
«Некоторые правила мне казались тупыми», — объяснила она.
Самое тяжёлое началось позже. Лидия страдала от расстройства пищевого поведения (РПП) и аутоагрессии.
«Я голодала, глотала слабительные. Меня бесило всё», — поделилась артистка.
Переломный момент наступил, когда мать нашла её в кризисном состоянии. Именно Глюкоза, по словам девушки, буквально спасла её. Сейчас Лидия заверяет, что оставила саморазрушительные привычки в прошлом и сосредоточена на карьере. Своё предыдущее поведение она называет стыдным.
Ранее дочь Глюкозы случайно устроила пожар в ванной комнате. По её словам, девушка поставила свечку, огонь перекинулся на корзинку с расчёсками, лаки и занавеску. В итоге сгорела вся комната.
