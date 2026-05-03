ФК «Уфа» не смог вылететь в Хабаровск из-за атаки БПЛА

В регионе ввели режим «ковер» и временно закрыли воздушное пространство, из-за чего самолёты не принимали и не отправляли.

Футбольный клуб «Уфа» не смог добраться до Хабаровска из-за задержки авиарейса. О ситуации сообщили в администрации команды.

Инцидент произошёл 2 мая — вылет из столицы Башкирии задержали более чем на четыре часа. В регионе ввели режим «ковер» и временно закрыли воздушное пространство, из-за чего самолёты не принимали и не отправляли.

Команда планировала лететь с пересадкой через Новосибирск, однако из-за сбоев маршрут сорвался. В итоге билеты на рейс аннулировали, и футболисты остались в Уфе, ожидая дальнейших решений от руководства ФНЛ и РФС.

Причиной ограничений стала угроза беспилотников. По данным Минобороны России, с 10 до 16 часов средства ПВО перехватили и уничтожили 123 беспилотника, в том числе над территорией Башкирии.

Сейчас вопрос о переносе матча или изменении логистики команды остаётся открытым. В клубе рассчитывают, что ситуация разрешится в ближайшее время и команда всё же сможет вылететь на игру.

