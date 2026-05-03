Подарок для новорождённых вручают мамам в Хабаровском крае

С начала года новоиспечённым мамам в Хабаровском крае вручили 1 855 подарочных комплектов для новорожденных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В него входят предметы первой необходимости, средства личной гигиены для малыша, многофункциональный матрас и другие полезные вещи, которые понадобятся в первые дни жизни новорожденного.
Этот подарочный набор вручается маме при выписке из родильного дома либо в центре социальной поддержки населения по месту жительства — в течение трёх месяцев со дня рождения ребёнка.
Право на получение комплекта имеют семьи, в которых родился ребёнок, при условии постоянной регистрации на территории Хабаровского края либо если факт проживания установлен в судебном порядке.
В регионе действует больше 20 видов мер поддержки для семей с детьми.
Благодаря настойчивой позиции губернатора края Дмитрия Демешина, для которого демография — безусловный приоритет, из федерального бюджета в 2026 году выделено более 531 млн рублей на одну из самых популярных мер поддержки — 1 млн рублей семьям при рождении третьего или последующих детей.
Они предназначаются для погашения ипотеки.
Выплатой могут воспользоваться семьи Хабаровского края, у которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился и зарегистрирован в органах ЗАГС третий или последующий ребенок.
Более подробную информацию по федеральной и региональной выплате можно получить по телефону горячей линии ПАО «ДОМ.РФ»: 8−800−755−55−55 (бесплатно, круглосуточно) или на сайте ПАО «ДОМ.РФ».