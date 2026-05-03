В Хабаровске объяснили дым от пожара на левом берегу

В Хабаровске угрозы от пожара на левом берегу сейчас нет, несмотря на тревожные видео в соцсетях. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
По её словам, дым и огонь, которые видят жители краевой столицы и Хабаровского района, идут не с территории края. Горит сухая растительность в Еврейской автономной области, поэтому пелена может доходить до Хабаровска при подходящем направлении ветра.
В крае при этом продолжает действовать особый противопожарный режим. Он введён в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов, где полностью запрещены костры и любые огневые работы, а патрулирование территорий ведут в том числе с помощью беспилотников.
На фоне задымления Роспотребнадзор уже усиливал лабораторный контроль воздуха в Хабаровске. Специалисты проверяют содержание взвешенных частиц, угарного газа, оксидов азота и диоксида серы — именно такие вещества чаще всего появляются в воздухе при горении травы и других природных пожарах.
Пожароопасная обстановка в регионе остаётся напряжённой из-за сухой травы, ветра и первых палов после схода снега. В южных, центральных и восточных районах края увеличили число патрулей, а жителей просят не жечь мусор, траву и не разводить огонь даже на привычных местах отдыха.
«Обстановка поставлена на постоянный мониторинг», — написала Горбачева в своих соцсетях.