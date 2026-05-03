88-летний Николай Дроздов отправится в экологическое путешествие по России

«Давным-давно, еще в 50-е годы, когда Николай Николаевич учился в МГУ, к ним в университет приезжал Нильс Бор. Он выступил и сказал то, что всех очень удивило. Он сказал, что человечество погибнет не от ядерного удара, не от наводнений или пожаров, а от того, что завалится собственным мусором. Поэтому Николая Николаевича это очень сильно увлекает. Он хочет показать, что нужно беречь природу», — отметил Мирошник.