88-летний Николай Дроздов отправится в экологическое путешествие по России

Легендарный ведущий «В мире животных» Николай Дроздов планирует летом отправиться в экологическое путешествие по России, сообщил aif.ru его друг, художник Константин Мирошник.
Напомним, ряд Telegram-каналов ранее сообщил, что Дроздов завершил телевизионную карьеру из-за развившейся верминофобии на фоне онкологии. Уточнялось, что ведущий почти не выходит на улицу из-за страха подцепить инфекцию.
Мирошник опроверг эту информацию и отметил, что Дроздов не собирается в ближайшее время завершать карьеру.
«Летом мы с ним поедем в экологическое путешествие по России. Мы будем передвигаться на машине и останавливаться в разных местах, чтобы снимать свалки, мусорные пакеты, летающие по полям, и в целом загрязненные места», — рассказал товарищ Дроздова.
Мирошник также пояснил, как появилась эта идея.
«Давным-давно, еще в 50-е годы, когда Николай Николаевич учился в МГУ, к ним в университет приезжал Нильс Бор. Он выступил и сказал то, что всех очень удивило. Он сказал, что человечество погибнет не от ядерного удара, не от наводнений или пожаров, а от того, что завалится собственным мусором. Поэтому Николая Николаевича это очень сильно увлекает. Он хочет показать, что нужно беречь природу», — отметил Мирошник.
Друг Дроздова напомнил и о плачевной ситуации с Марианской впадиной, в которой на большой глубине заметили полиэтиленовый пакет.
