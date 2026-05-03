Минтруд увеличил число работ и профессий для альтернативной службы: всего в списке 363 позиции

В Минтруде между тем рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы. Если судить по уровню жизни, то такими специалистами можно назвать экспертов в области IT. При этом уже через 5 лет всё будет иначе, отметили в Минтруде. К 2029 году станут особенно нужными профессионалы отрасли по оказанию персональных услуг. Помимо них, как ожидает Министерство, нишу займет обрабатывающее производство. Кроме того, станут востребованными эксперты в области гостиничного бизнеса, общепита, науки и здравоохранения. В Минтруде считают, что спрос может снизиться на профессионалов в сферах торговли, госуправления, сельского хозяйства и финансов.