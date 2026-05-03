Минтруд увеличил число работ и профессий для альтернативной службы: всего в списке 363 позиции

Перечень профессий и работ для прохождения альтернативной гражданской службы расширили в РФ. Число таких вариантов увеличили почти на 100 позиций. Теперь список включает 363 профессии, работы и должности, на которые могут быть приняты граждане. Об этом свидетельствует соответствующий приказ Минтруда.
Ранее список включал 271 позицию. Они обозначены в приказе Минтруда от 20 января 2025 года. Расширение списка связано со вступлением в силу с начала 2026 года обновленного Общероссийского классификатора профессий рабочих, а также должностей служащих.
Теперь пройти альтернативную службу можно по позициям «невролог», «офтальмолог», «водолаз», «газосварщик», «костюмер», «настройщик пианино и роялей», «токарь», «такелажник», «электрик», «зоолог», «синоптик» и другим. В Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов в 2026 году добавили около 1,7 тысячи позиций. Часть из них включена в перечень для прохождения альтернативной гражданской службы.
В России между тем с 1 января вступил в силу закон о круглогодичном призыве в армию. При этом отправка для прохождения военной срочной службы будет осуществляться дважды в год. Первый период: с 1 апреля по 15 июля. Второй — с 1 октября по 31 декабря. Однако все мероприятия, связанные с призывом (медкомиссия, профессиональный отбор, заседания комиссий), будут проходить круглый год. Это означает, что военкоматы работают без сезонных перерывов.
В Минтруде между тем рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы. Если судить по уровню жизни, то такими специалистами можно назвать экспертов в области IT. При этом уже через 5 лет всё будет иначе, отметили в Минтруде. К 2029 году станут особенно нужными профессионалы отрасли по оказанию персональных услуг. Помимо них, как ожидает Министерство, нишу займет обрабатывающее производство. Кроме того, станут востребованными эксперты в области гостиничного бизнеса, общепита, науки и здравоохранения. В Минтруде считают, что спрос может снизиться на профессионалов в сферах торговли, госуправления, сельского хозяйства и финансов.