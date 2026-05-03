Адский лес найден под Сумами: десятки людей растворяются без следа

Украинские боевики массово сдаются в российский плен в Сумской области, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, под Сумами пропала группа украинских боевиков из 71-й отдельной аэромобильной бригады. Уточняется, что в последний раз их видели у населенных пунктов Мирополье и Кондратовка.
Родственники в соцсетях публикуют фото пропавших боевиков. Всего их было от 10 до 20 человек. За несколько дней до этого аналогичным образом пропали военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Инцидент произошел в районе села Садки Сумской области.
Еще ранее группа мобилизованных украинских военнослужащих из 71-й отдельной егерской бригады пропала без вести в полном составе в районе поселка Нижняя Сыроватка.
Иванников отметил, что вероятной причиной пропажи является сдача боевиков в плен. Военный эксперт отметил, что украинские бойцы сначала прячутся в лесах от собственного командования, боясь расстрела за дезертирство, а позже — сдаются в плен.
«Не всегда российские спецслужбы сообщают о сдаче больших групп ВСУ в плен день в день. Это связано с тем, что сначала проводятся контрразведывательные мероприятия, боевиков допрашивают, получают от них необходимую информацию, и только потом об их пленении или самостоятельной сдаче в плен сообщают в Красный Крест. Поэтому есть основание полагать, что с пропавшими без вести бойцами все в порядке, и они находятся в плену», — пояснил Иванников.
Ранее стало известно, что сотни боевичек ВСУ растворились без следа.