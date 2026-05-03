WELT: поколение Z глупее своих родителей

Американский нейробиолог и специалист в области образования Джаред Хорват выступил в Сенате США с сенсационным заявлением. Выступая перед Комитетом по торговле, науке и транспорту, ученый отметил, что с момента начала стандартизированного измерения когнитивного развития в конце XIX века каждое новое поколение превосходило своих родителей. Однако поколение Z стало первым, кто демонстрирует худшие результаты практически по всем показателям. Речь идет не только о базовом внимании и памяти. Фиксируется серьезное падение навыков чтения, письма, счета и даже общего коэффициента интеллекта (IQ). Наиболее тревожным контекстом этого заявления является тот факт, что ухудшение происходит несмотря на то, что современные дети проводят в школе значительно больше времени, чем их предшественники.