WELT: поколение Z глупее своих родителей

Впервые в современной истории человечество столкнулось с пугающим феноменом: подрастающее поколение демонстрирует более низкие когнитивные способности, чем их родители. Если на протяжении всего XX века каждое новое поколение неизменно превосходило предыдущее по уровню интеллекта и образованности, то сегодня эта тенденция не просто остановилась — она развернулась вспять. Исследования, о которых пишет издание Die Welt (статью перевели ИноСМИ), рисуют мрачную картину будущего, где чрезмерное увлечение гаджетами может привести не только к отставанию в школе, но и к массовым эпидемиям деменции в середине века.
Свидетельство перед Сенатом: исторический разворот.
Американский нейробиолог и специалист в области образования Джаред Хорват выступил в Сенате США с сенсационным заявлением. Выступая перед Комитетом по торговле, науке и транспорту, ученый отметил, что с момента начала стандартизированного измерения когнитивного развития в конце XIX века каждое новое поколение превосходило своих родителей. Однако поколение Z стало первым, кто демонстрирует худшие результаты практически по всем показателям. Речь идет не только о базовом внимании и памяти. Фиксируется серьезное падение навыков чтения, письма, счета и даже общего коэффициента интеллекта (IQ). Наиболее тревожным контекстом этого заявления является тот факт, что ухудшение происходит несмотря на то, что современные дети проводят в школе значительно больше времени, чем их предшественники.
Цифровые устройства как главный подозреваемый.
Причина этого кризиса, по мнению Хорвата, кроется в повсеместном и часто неоправданном внедрении цифровых технологий в образование. Современные классы буквально заполнены экранами, которые занимают значительную часть учебного времени. Однако анализ данных международных сравнительных исследований и мета-анализов показывает обратную зависимость: увеличение времени использования цифровых устройств в классе в целом ухудшает академические результаты. Исключение составляют лишь узкоспециализированные приложения для тренировки конкретных навыков. В остальном же цифровая среда отнимает время и государственные деньги, не давая измеримых преимуществ перед традиционным обучением.
Немецкая перспектива: согласие с тревожными выводами.
Профессор школьной педагогики Аугсбургского университета Клаус Цирер полностью согласен с американским коллегой. В интервью WELT AM SONNTAG он подтвердил, что нынешние учащиеся показывают результаты хуже, чем предыдущее поколение, практически по всем образовательным показателям. Цирер подчеркивает, что такое происходит впервые со времен Второй мировой войны. В качестве доказательства он приводит данные международного исследования школьных знаний PISA. Начиная с пиковых результатов 2012 года, кривая успеваемости неуклонно ползет вниз. Профессор называет использование технологий на этапе формирования базовых навыков не просто бесполезным, а вредным, поскольку оно отвлекает от сути обучения.
Однако не все эксперты столь категоричны. Матиас Клемент, генеральный директор образовательной платформы Studyflix, считает позицию Хорвата излишне упрощенной. По его мнению, дидактически продуманные видео и аудиоформаты могут служить не заменой, а грамотным дополнением к традиционному обучению. Более того, такие технологии способны освободить учителям время для живого человеческого общения на уроке, что является ключевым ресурсом.
Эффект когнитивного истощения и реальная опасность.
Профессор Цирер акцентирует внимание не только на школе, но и на тотальной цифровизации повседневной жизни. Именно в быту, по его словам, закладываются негативные последствия, которые затем проецируются на учебу: дефицит внимания, речевые проблемы, социальная запущенность и снижение мыслительных способностей. Главным агентом влияния здесь выступает смартфон.
В 2023 году ученые из Аугсбургского университета подтвердили эффект когнитивного истощения, впервые выявленный в Чикагском университете в 2017 году. Суть эффекта проста и пугающа: одно лишь присутствие смартфона в комнате, даже выключенного, достоверно снижает внимание и память человека. Исследователи дают четкую рекомендацию: использование цифровых устройств при обучении необходимо жестко регулировать, контролировать и сопровождать методической поддержкой.
Прогноз болезни Альцгеймера: отсроченная катастрофа.
Предупреждения о пагубных последствиях экранного времени становятся все резче. Исследователи из Университета Уилфрида Лорье в канадском Ватерлоо обнаружили прямую корреляцию между чрезмерным общением с цифровыми устройствами в период развития мозга и повышенным риском болезни Альцгеймера и других форм деменции в будущем. Ученые предполагают, что критическое воздействие гаджетов на поколение Z приведет к легким когнитивным нарушениям уже в раннем и среднем зрелом возрасте.
Самый шокирующий прогноз касается периода после 2060 года. Исследователи предсказывают четырех-шестикратный рост заболеваемости болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. Это повлечет за собой масштабные социально-экономические кризисы, коллапс и без того перегруженных систем здравоохранения в индустриально развитых странах. В научной среде настаивают на срочном принятии превентивных мер, охватывающих сферы образования, социальной политики и законодательства.
Аналоговая контрреволюция: опыт Скандинавии.
На фоне падения успеваемости страны, которые первыми окунулись в цифровое обучение, теперь спешно сворачивают эту программу. В скандинавских странах, где учеников рано начали снабжать ноутбуками и планшетами, правительства снова инвестируют средства в бумажные школьные учебники.
Пионерами этой аналоговой контрреволюции выступили Швеция и Дания. Показателен пример Дании, где 72% учеников использовали цифровые устройства почти на каждом уроке. Министр образования и по делам молодежи Маттиас Тесфайе в декабре 2023 года выступил с беспрецедентно резкой критикой предыдущей политики. Он заявил, что дети не должны быть подопытными кроликами в гигантском цифровом эксперименте, масштабы и последствия которого никто не может предвидеть. Особое возмущение министра вызвала практика вручения айпадов детям с первого класса вместо того, чтобы делать ставку на книги. Тесфайе заявил, что этому поколению следует принести глубокие извинения. Эта фраза, как нельзя лучше, отражает суть текущего момента: человечество только начинает осознавать масштабы когнитивного ущерба, нанесенного цифровой эпохой.
