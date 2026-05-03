В семи населенных пунктах Прикамья временно ограничат телерадиовещание

Краткосрочные отключения проведут в период с 4 по 10 мая.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр (КРТПЦ) информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 4 по 10 мая. Временно отключат радио- и телепередающие станции семи населенных пунктов Прикамья.

Под краткосрочные отключения попадут:

— 4 мая с 12:00 до 18:00 Верхняя Сава (цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2);

— 4 мая с 12:00 до 15:00 Губаха (РТРС-1, РТРС-2, Радио России);

— 5 мая с 13:00 до 15:00 Кочево (Радио России) не более одного часа;

— 5 мая с 13:00 до 18:00 Чернушка (РТРС-1, РТРС-2, Радио России) не более трех часов;

— 6 мая с 12:00 до 18:00 Альняш (РТРС-1, РТРС-2);

— 6 мая с 12:00 до 18:00 Русский Сарс (РТРС-1, РТРС-2);

— 7 мая с 11:00 до 17:00 Оханск (РТРС-1, РТРС-2).

Возможна отмена или перенос части работ на другое время из-за погодных условий. Все отключения согласованы с вещателями.