Хабаровск принял всероссийский фестиваль баянистов имени Никиточкина

В Хабаровске стартовал «Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль баянистов и аккордеонистов имени Виктора Никиточкина» (6+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Конкурс собрал 37 юных музыкантов из Хабаровского и Приморского краёв, Московской, Иркутской, Амурской и Еврейской автономной областей, а также из Якутии. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и получило статус отборочного тура на международное состязание «Кубок мира».
Председатель жюри, президент Международной конфедерации аккордеонистов Мирко Патарини, поделился: «Для меня большая честь впервые стать гостем Хабаровска. Советская традиция заложила фундамент, который определил развитие академического аккордеона во всём мире. Прошёл первый день прослушиваний, даже в младших возрастных группах мы видим настоящих артистов. Уверен, что на предстоящем Кубке мира в Астане будет много участников из России и, безусловно, из Хабаровского края».
Среди конкурсантов — 13-летняя Анна Рязанцева из Эльбанской детской школы искусств Амурского района. Она исполнила три разнохарактерных произведения и призналась: «Участие в конкурсе такого уровня — это прежде всего колоссальный опыт и возможность показать себя. Сам факт того, что я здесь, для меня уже праздник». Ещё один участник, 11-летний хабаровчанин Артём Романков, играет на баяне три года и любит советские песни о мужестве: «Эх, дороги…» и «В лесу прифронтовом». «Выходя на сцену, важно быть храбрым», — рассказал мальчик.
Сегодня, 3 мая, состоится Гала-концерт с участием Дальневосточного академического симфонического оркестра. Прозвучит мировая премьера Концерта для аккордеона Дениса Хорова, а завершится вечер объявлением итогов. Главный приз в номинации «Соло с оркестром» — новый аккордеон.
