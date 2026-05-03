Хабаровск принял всероссийский фестиваль баянистов имени Никиточкина

Среди конкурсантов — 13-летняя Анна Рязанцева из Эльбанской детской школы искусств Амурского района. Она исполнила три разнохарактерных произведения и призналась: «Участие в конкурсе такого уровня — это прежде всего колоссальный опыт и возможность показать себя. Сам факт того, что я здесь, для меня уже праздник». Ещё один участник, 11-летний хабаровчанин Артём Романков, играет на баяне три года и любит советские песни о мужестве: «Эх, дороги…» и «В лесу прифронтовом». «Выходя на сцену, важно быть храбрым», — рассказал мальчик.