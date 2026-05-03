В Красноярске овцебыку Алане исполнилось три года

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» отметили день рождения одной из самых узнаваемых обитательниц. Овцебыку по кличке Алана исполнилось три года. она родилась на мысе Челюскин и в раннем возрасте осталась без матери. Совсем маленькой ее нашли сотрудники компании по добыче природных ресурсов на Таймыре и приняли решение о спасении. В операции участвовали специалисты и волонтеры, а также Русское географическое общество, которые помогли с транспортировкой и консультациями. В Красноярске животное выкармливали и выхаживали сотрудники парка. Сегодня Алана выросла в крупное и крепкое животное, при этом сохранив доверие к людям. Она узнает сотрудников, подходит к ограждению и спокойно реагирует на посетителей. С животным регулярно проводят специальные тренировки, направленные на уход и ветеринарный контроль. Алана уже умеет поворачиваться для осмотра, спокойно дает проверить копыта, терпит вычесывание и следует за специальной мишенью. Как отмечают сотрудники, она охотно выполняет команды и считается одной из самых спокойных и обучаемых. Отметим, что в парке также рассматривают возможность создания пары для Аланы. На данный момент рядом с ее вольером содержатся другие овцебыки, в том числе молодой самец по кличке Таймыр. Специалисты не исключают, что в будущем это может стать началом разведения животных в Красноярске.