Немецкое правительство готовится к началу возможной войны. При этом силы ФРГ далеки от идеала. Сейчас ВС Германии привлекают помощь частного сектора для покрытия необходимых расходов. Власти страны между тем модернизируют гражданскую инфраструктуру под военные цели. Об этом узнало агентство Bloomberg.
По его информации, в расположенном на побережье Северного моря Бремерхафене уже начались работы по укреплению погрузочных доков местного порта. Он создан под экспорт автомобилей Mercedes-Benz и Volkswagen. Использование порта возможно и с целью погрузки тяжелой военной техники, в том числе 60-тонных танков Leopard.
Агентство оценивает стоимость модернизации объекта в 1,35 миллиарда евро. Этот проект предусмотрен в бюджете Германии на текущий год.
«Он является частью более масштабных усилий крупнейшей экономики Европы по подготовке к потенциальной войне. В случае нападения на Европу центральное расположение Германии и ее промышленные ресурсы позволят ей занять стратегически важное место в области снабжения войск», — утверждается в статье.
В материале также сказано, что немцы не обладают необходимыми для реализации задуманного средствами. ВС ищут инвестиции у частников, например, грузовой фирмы BLG Logistics. Она связана с портом в Бремерхафене.
По словам профессора ВШЭ Марата Баширова, Европа делает всё, чтобы продержаться и договориться о деловом сосуществовании с другим, следующим президентом США. Чтобы затормозить деградацию, ЕС было важно выделить Киеву многомиллиардный кредит. Как подчеркнул профессор, Европе нужно «вкачать деньги в тяжелую промышленность» под предлогом конфликта. Для этого плана европейцам «тотально важен» киевский кризис, отметил эксперт. Они «утилизируют» свой продукт на Украине, заключил он.
Как отметил политолог, кандидат философских наук и главный редактор сайта «Русская истина» Борис Межуев, для безопасного соседства с ЕС Москве нужна четкая линия между российской и европейской сферами влияния. Он считает, что угроза не в том, что «кто-то перейдет границу». Сейчас опасность в постоянном пиратстве, сказал политолог. Он считает, что РФ должна ликвидировать серые зоны в определении таких нападений.